Salerno, focolaio al Ruggi: positivi 17 pazienti e 7 sanitari

Salerno. Positivi al Ruggi 17 pazienti e 7 sanitari. Dopo i contagi in chirurgia d’urgenza risultano contagiati 8 degenti e 5 operatori in medicina donne, mentre sono rispettivamente 9 e 2 quelli infettati in medicina uomini. I camici bianchi delle ex guardie mediche pronti a scendere in campo per coprire le carenze della medicina territoriale, diventate croniche in questa seconda ondata, oltre a decongestionare le Usca e le risorse umane a loro destinate. È la proposta presentata alla Regione da Italia Medicina che, dopo un primo ok incassato da Palazzo Santa Lucia, attende una risposta definitiva. Scendono a 117, intanto, i contagi, a fronte di un numero di tamponi sempre più basso. Lo leggiamo questa mattina su Il Mattino.

In queste settimane l’emergenza covid ha messo in risalto il progressivo impoverimento che ha coinvolto la medicina territoriale. Pochi fondi ed altrettante scarse risorse hanno creato lo stato di abbandono in cui versano i pazienti covid, ma anche i malati affetti da altre patologie. Tutto questo ha portato l’utenza ad intasare gli ospedali ed il 118, con le Usca e gli uffici di prevenzione collettiva ormai al collasso con ripercussioni sulle cure e il tracciamento dei contagi. «Non serve alcuna legge speciale – spiega Emilio Giuliano, presidente di Italia Medicina – per poterli utilizzare come supporto alle unità operative di prevenzione collettiva e ai Sep, a fare i tamponi, oltre che nell’area assistenziale di base, per le vaccinazioni, per le riabilitazioni e per l’assistenza domiciliare integrata, come già si fa con il completamento orario. Basta una semplice determina, o una circolare regionale, ovviamente previa copertura economica, e degli avvisi operativi ai direttori generali delle aziende».

Al Ruggi, invece, dopo i contagi in chirurgia d’urgenza, altri 8 pazienti, di cui uno trasferito al Da Procida, e 5 sanitari risulterebbero positivi in medicina donne, mentre 9 degenti, sui 17 ricoverati, e 2 operatori sarebbero quelli infettati in medicina uomini. C’è attesa per l’esito dei tamponi sui contatti che hanno avuto in corsia. Ancora nessuna proroga dei contratti, nel frattempo, per gli operatori sanitari a tempo determinato e co.co.co. Anzi, sono arrivate anche le trattenute di fine anno, obbligatorie in caso di scadenza di contratto. A denunciare il danno e la beffa per circa 200 lavoratori e lavoratrici, è la Fp Cgil Salerno, che chiede a alla direzione generale di seguire la strada percorsa dall’Asl di Salerno, che proprio l’altro giorno ha proceduto alla proroga dei contratti per gli infermieri assunti durante l’emergenza covid19.

«A due settimane dall’intervento chiarificatore della Regione – denuncia il sindacato – nulla è dato sapere per i circa 200 lavoratori dell’azienda ospedaliera, che dall’inizio della pandemia hanno contribuito alla tenuta dei livelli essenziali di assistenza senza alcuna chiarezza sulla loro condizione contrattuale futura. Continuiamo a non comprendere l’atteggiamento della direzione strategica aziendale che continua a tergiversare e a gettare sempre più nel panico centinaia di lavoratori». Sono 117, infine, i contagi comunicati ieri dall’Unità di crisi, di cui ad Agropoli 5, Albanella 1, Angri 3, Aquara 3, Atena Lucana 1, Auletta 2, Baronissi 2, Battipaglia 6, Bellizzi 1, Calvanico 1, Campagna 4, Capaccio 11, Casal Velino 1, Castel San Giorgio 1, Castel San Lorenzo 3, Cava de’ Tirreni 1, Conca dei Marini 1, Contursi 1, Eboli 1, Giffoni Valle Piana 1, Giungano 1, Mercato San Severino 7, Moio della Civitella 1, Montecorvino Pugliano 3, Nocera Inferiore 7, Nocera Superiore 5, Ogliastro Cilento 1, Pagani 10, Palomonte 1, Piaggine 1, Pontecagnano 2, Roccadaspide 1, Roccapiemonte 2, Salento 1, Salerno 11, San Valentino Torio 3, Sarno 2, Scafati 8.