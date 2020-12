Novità di Marlin editore per Natale

“Salerno e la sua baia” inaugura la nuova collana

Il viaggiatore incantato

Un viaggio storico e letterario dello studioso Vincenzo Pepe, tra testi

e immagini, dal Cinquecento al secolo del Grand Tour

S’intitola “Salerno e la sua baia” e inaugura la nuova collana di Marlin

editore “Il viaggiatore incantato”. Scritto dallo studioso Vincenzo

Pepe, il libro (112 pagine, euro 19.50) raccoglie preziose

“Testimonianze di viaggiatori, artisti e letterati inglesi e americani

dal Cinquecento al secolo del Grand Tour”, come recita il sottotitolo. È

questa la sorpresa e la nuova proposta per Natale della casa editrice di

Tommaso e Sante Avagliano. Un viaggio storico e letterario tra testi e

immagini, scovando inediti e documentazioni poco conosciute, con

illustrazioni a colori e in bianco e nero.

«La nuova collana prende spunto dall’omonimo romanzo dello scrittore

russo Nicolaj Leskov e s’ispira ai grandi viaggiatori, artisti,

letterati, nel caso di questo libro tutti di lingua inglese, che amavano

scoprire nuove terre: terre incantate, territori fantastici, dove si

trovavano a trascorrere pochi giorni o un periodo della loro vita. In

questo primo volume approfondiamo la conoscenza della città di Salerno e

dei suoi dintorni: con Paestum, le costiere cilentana e amalfitana sono

luoghi di estrema bellezza e fascino, che hanno incantato turisti e

viaggiatori di tutte le epoche: questo il filo conduttore a cui

intendiamo attenerci», spiega l’editore Sante Avagliano.

La nuova collana si caratterizza anche per il formato: 22 x 20, scelto

per valorizzare immagini di grandi dimensioni. In primo piano «il

rapimento davanti alle bellezze salernitane», in attesa, nei prossimi

volumi, di raccontare e scovare altre bellezze italiane recuperate

sempre dalla storia di viaggiatori colti e animati da una profonda

curiosità.

«La scelta ragionata di pagine inedite e di vedute di viaggiatori

inglesi e americani arricchisce di preziosi tasselli la conoscenza della

città e dei suoi paesaggi più ameni, offrendo al lettore spunti di

piacevoli descrizioni letterarie e artistiche raffigurazioni», evidenzia

a sua volta Vincenzo Pepe, traduttore e saggista che collabora con

numerose riviste italiane e straniere, oltre che autore del libro “Cava

e il suo paesaggio negli anni del Grand Tour”, sempre per Marlin.

Utilizzando fonti, testimonianze e documenti attinti da fonti varie,

quali quelle della letteratura di viaggio in senso stretto (pagine di

diari, lettere, libri di memorie), e quelle meno convenzionali della

produzione letteraria in versi (dramma, meditazione lirica, sonetto),

Pepe indaga le diverse modalità con le quali viaggiatori stranieri di

lingua inglese videro e rappresentarono l’antica città di Salerno e il

suo circondario, in un arco di tempo che, a partire dal Cinquecento e

percorrendo gli anni del Grand Tour, arriva alle prime manifestazioni

del turismo di massa. Per i contributi che offrono alla conoscenza di

una delle più splendide città meridionali e dei suoi scenari storici e

naturali, i capitoli che compongono il libro sono imprescindibili per il

lettore comune, per gli studiosi della letteratura di viaggio in

generale, e per i cultori di storia locale. Il testo è impreziosito da

una serie di immagini della città e del suo territorio.

Antonio Di Giovanni