Salerno e Cava de’ Tirreni con l’Agro . Le scuole ora saranno chiuse per allerta meteo

Salerno e Cava de’ Tirreni . Prima chiuse per il Covid poi per il maltempo. “Il grave peggioramento delle condizioni meteo e l’allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre.

La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha svolto in Prefettura e con il COC.

Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all’evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe”

Anche a Cava de’ Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli comunica che, nella giornata di domani, le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse

«La protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Arancione per la giornata di domani. In alcune aree della provincia di Salerno è proclamata l’Allerta Rossa ma non nella zona 3 di cui noi facciamo parte. Invito i cittadini alla massima attenzione ed uscire solo per effettive esigenze»

Anche i comuni dell’Agro Nocerino – Sarnese, Sarno, Pagani, Nocera e in molti comuni del Cilento non apriranno le scuole domani.

A Cava de’ Tirreni polemico sulla riapertura Petrone della Fratellanza «Nel pomeriggio di ieri 07 dicembre, Il sindaco Servalli, a seguito dell’ordinanza della Presidenza della Regione Campania n. 95, con il suo scarno comunicato, con cui ha annunciato la ripresa delle “Attività didattica in presenza fino alla seconda classe della primaria”, ha innescato nella città una serie di perplessità e dubbi sfociati in rimostranze tra la gran parte delle famiglie interessate al rientro dei propri figli a scuola.

Nessuna informativa epidemiologica è stata partecipate alle famiglie.

Accusiamo la mancanza:

– di informazioni che possono dare certezza sulla sicurezza;

– di notizie sul tracciamento effettuato dall’ASL (esigui screening covid-19 effettuati nell’area mercatale);

– di notizie certe sul numero dei positivi, sia per quanto riguarda i bambini che le maestre nonché gli eventuali genitori coinvolti.

In presenza di mancanza di certezze conclamate, non ci sono le condizioni per mandare i ragazzi a scuola.

I numeri ci dimostrano che per i bambini la Curva dei contagi ha iniziato a deflettere quando è stata introdotta la didattica a distanza.

Aprire o chiudere le scuole lo stabilisce il Dpcm e l’Ordinanza Regionale. Nonostante ciò, proprio nel pieno rispetto dei decreti, noi de LA FARTELLANZA a nome delle famiglie siamo a chiedere la revoca del provvedimento sindacale e la proroga dell’apertura delle scuole al 6 gennaio 2021. Infatti spetta al sindaco prendere provvedimenti più drastici in relazione a quanto emerge dal territorio.

La salvaguardia della salute dell’intera comunità e soprattutto dei bimbi è una priorità del sindaco. Riaprire le scuole sarebbe un rischio che è meglio non correre.

Noi de LA FRATELLANZA, visti i messaggi e le telefonate ricevute in queste ore da tanti genitori preoccupati, siamo sicuri che, procrastinando l’apertura al 6 gennaio 2021 dell'”Attività didattica in presenza fino alla seconda classe della primaria”, sia al momento la soluzione migliore.

La salute dei nostri figli viene prima di tutto.

Scegliere di tenere i bambini in didattica a distanza è una scelta di sacrificio, ma è una decisione che un Sindaco deve prendere mettendo sul piatto della bilancia quelli che sono i beni in gioco.

In questo momento difficile occorre tutelare la salute dei nostri bambini, dei nostri insegnanti, dei nonni e degli anziani che durante le feste natalizie potrebbero in qualche modo subire l’aumento della circolazione del virus.