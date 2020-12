Salerno . Una donna in sella alla sua bici in via Cacciatore a Salerno, intorno le 13.30 di oggi, è stata avvicinata da un malvivente a bordo di una moto che le ha strappato la borsa, con il rischio anche di ferirla, facendola cadere dal mezzo a due ruote, come scrive Salernotoday . Disperate, le urla della vittima: passanti e commercianti non hanno potuto far nulla per aiutarla, in quanto lo scippatore si è subito dileguato.