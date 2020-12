Salerno, danni provocati dal forte vento. Cartellonistica divelta ed alberi abbattuti

Non si fermano le forti raffiche di vento che da questa mattina stanno flagellando la città di Salerno. Diversi i danni registrati tra i quali i più importanti riguardano la caduta di diversi cartelli stradali e l’abbattimento di alcuni alberi, il più grande divelto all’interno del Parco del Seminario in via Velerio Aspro. Danneggiate anche alcune tendostrutture. Per fortuna non si registrano feriti.

(foto SalernoNotizie)