Salerno, contrasto alla diffusione Covid: sanzioni a 164 persone e 18 esercizi pubblici, di cui 3 temporaneamente chiusi

PROVINCIA DI SALERNO: FF.OO. IMPEGNATE NEL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19–PASSAGGIO DA AREA ROSSA AD AREA ARANCIONE

Anche nella scorsa settimana appena trascorsa, nella cd. area rossa, è continuata l’attività di controllo sul territorio provinciale da parte delle Forze dell’Ordine finalizzata a verificare l’osservanza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.In particolare i servizi di vigilanza effettuati a livello di coordinamento interforze, disposti con ordinanza dal Questore della Provincia di Salerno, dr. Maurizio FICARRA, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Col. Gianluca TROMBETTI, e della Guardia di Finanza, Generale Danilo PETRUCELLI, e che si sono avvalsi anche del prezioso contributo dell’Esercito Italiano e delle Polizie Locali, hanno prodotto, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato, i seguenti risultati:

•Persone controllate: nr. 6997

•Veicoli controllati: nr. 4515

•Persone sanzionate per una serie di infrazioni, tra le quali il mancato uso della mascherina, il consumo di bevande e alimenti nelle adiacenze degli esercizi pubblici ovvero la violazione al divieto di uscire dal comune di residenza senza valide giustificazioni: nr. 164

•Esercizi pubblici controllati: nr. 2428

•Esercizi pubblici sanzionati per aver trasgredito il divieto di somministrare bevande ed alimenti: nr. 18, dei quali nr. 3 temporaneamente chiusi.

Il comportamento della collettività ha contribuito ad attenuare il rischio di contagio, consentendo al governo di promuovere il passaggio della Regione Campania dall’area rossa a quella meno restrittiva contraddistinta dall’area arancione. Con il declassamento all’area arancione sono già incorso da parte delle succitate forze dell’ordine dei controlli quotidiani, volti a garantire il rispetto delle misure di contenimento specificatamente previste per tale area di riferimento e delle misure generali già indicate dalla normativa vigente, in base alle norme del decreto legge del 2 dicembre, dell’ultimo DPCM e dell’ordinanza del Ministro della Salute