Salerno, Clinica Tortorella: arrestato il primario e sospeso un chirurgo causa decessi anomali. Riflettori puntati sulla Clinica Tortorella a causa di alcuni interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza o totalmente inutili che avrebbero causato un incremento anomali di decessi all’interno della casa di cura di Salerno. Con l’accusa di omicidio plurimo colposo è finito in manette, e sottoposto agli arresti domiciliari, Carmine Napolitano, primario del Reparto di Unità funzionale di Chirurgia generale e Chirurgica oncologica; per la stessa inchiesta è stato sospeso dal servizio Marco Clemente, medico chirurgo dello stesso reparto, che non potrà svolgere la professione in nessuna struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Le indagini condotte dalla Procura e dai militari di Salerno sono iniziate nel 2018, quando ci fu l’aumento di decessi dopo l’assunzione dei due medici. Lo spregiudicato modus operandi dei ricoveri e la gestione imprudente dei pazienti emersa, hanno portato ad ulteriori approfondimenti.

Si è proceduto con l’acquisizione di 83 cartelle cliniche e 5 autopsie e con l’analisi comparativa di ricovero ed ambulatoriale della Tortorella con riferimento alle attività della chirurgia per gli anni 2016-2017, da cui è stato riscontrato un andamento crescente dei ricoveri con il nuovo direttore di reparto. A tale incremento non corrispondeva il miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Dubbie, poi, le capacità del chirurgo e della sua equipe, in particolare del giovane chirurgo Marco Clemente che aveva un ruolo co-decisionale nella scelta dei trattamenti terapeutici, per i quali sono risultate imprudenza e superficialità, errate diagnosi di patologie oncologiche che non erano sussistenti in realtà o che sarebbero state trattabili con cure meno rischiose e demolitive.

Violati, poi, specifici protocolli di sala operatoria ed accertata assoluta imprudenza anche dopo gli interventi. Così, i due sono accusati di aver eseguito una serie di interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza, totalmente demolitivi ed inutili a fronte di malattie oncologiche in stadio avanzato. Inoltre, confermata totale negligenza nella fase post operatoria con omissione dei controlli a fronte di complicanze.

Proprio gli interventi chirurgici sono al centro degli accertamenti della Procura. In diversi casi si sarebbe trattato di operazioni ad alto rischio di complicanze, caratterizzate “dalla imperizia nella fase esecutiva e dalla totale negligenza nella gestione della fase post operatoria, con omissione dei prescritti controlli e indagini diagnostiche a fronte dell’evidente insorgenza di complicanze” oppure “totalmente demolitivi e inutili a fronte di malattie oncologiche in avanzata stadiazione”, che avrebbero causato l’incremento di decessi tra i pazienti della casa di cura, portando quindi all’accusa di omicidio colposo plurimo.