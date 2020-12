Salerno . Chiusi i distributori automatici di bevande per i giorni delle feste di Natale e Capodanno

Salerno . Chiusi i distributori automatici di bevande per i giorni delle feste di Natale e CapodannoIl sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto, per gli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande e alimenti self service, la chiusura alle ore 11.00 il giorno 23 dicembre e per l’intera giornata nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio 2021