Salerno, cade dal tetto della fabbrica: così ha perso la vita un operaio. Stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione ad un capannone presso l’area industriale di via Cappello Vecchio quando all’improvviso, è scivolato e caduto da un’altezza di sei metri. Per Michele Santoriello, originario di Cava de’ Tirreni, non c’è stato nulla da fare: è morto a 47 anni mentre era a lavoro. L’ennesima morte bianca. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.40, presso il deposito industriale ex Pennitalia. Sono stati i suoi stessi colleghi a chiamare il 112 e chiedere l’invio di un’ambulanza. Già dalla telefonata di soccorso, i militari dell’Arma si sono resi conto che le condizioni dell’operaio erano drammatiche, così una pattuglia della stazione Mercatello, agli ordini del maggiore Adriano Castellari, è andata immediatamente in supporto ai sanitari. Un triste presagio: quando i soccorritori sono giunti sul posto, difatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, poi accertato dal medico Gianfranco Corte.

LE INDAGINI I carabinieri, una volta avvertito il magistrato di turno, hanno provveduto a delimitare l’area per congelare lo stato dei luoghi e poter procedere, con attenzione, agli accertamenti di rito. Su disposizione della procura quella parte de deposito è stato così sottoposto a sequestro mentre la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per gli accertamenti esterni. Soltanto nella giornata di oggi, dopo aver visionato la relazione del medico legale, il sostituto procuratore Francesca Fittipaldi deciderà se disporre (o meno) ulteriori accertamenti autoptici.

Intanto presso il deposito è giunto anche l’amministratore della società edile per la quale la vittima lavorava: l’imprenditore è stato sentito dai carabinieri per fornire indicazioni relative al tipo di cantiere avviato, ai dispositivi di sicurezza dati agli operai, e alle verifiche amministrative e documentali sull’intervento edilizio in corso. Sentiti anche gli altri operai che, in quel drammatico momento erano a lavoro con la vittima. Nella giornata di oggi i rilievi proseguiranno. I militari dell’Arma torneranno in via Cappella vecchia per consentire anche ai tecnici dell’Asl di eseguire gli accertamenti di rito. Insomma, bisogna capire se Santoriello sia caduto per una casualità oppure se la sua morte sia stata causata da un problema di mancata sicurezza. Per questo motivo l’intero cantiere dovrà essere ispezionato attentamente.

I DATI I dati sugli infortuni sul lavoro, secondo l’Inail, nei primo nove mesi dell’anno sono in aumento e questo anche perché sono stati calcolati, tra gli infortuni sul lavoro, anche i decessi causa Covid 10. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, comunque, sono state 927. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato evidenzia già un aumento di 147 decessi rispetto ai 780 registrati nello stesso periodo del 2019 (+18,8%).

