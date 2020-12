Salerno apre le scuole, Cava de’ Tirreni ancora no e rimangono chiuse ville, giardini e cimiteri

Il Comune di Salerno ha deciso di confermare l’apertura delle scuole (nidi, scuole d’infanzia, prime e seconde elementari) per domani giovedì 10 dicembre. La decisione è stata assunta al termine della riunione del COC, presieduta dal Sindaco Vincenzo Napoli, svoltasi alle ore 16.30 ed appena terminata.

A determinare la decisione il forte declassamento dell’allerta meteo ed il positivo monitoraggio del territorio svolto nelle ultime 36 ore da Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Salerno unitamente all’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno. La stessa Protezione Civile provvederà a completare, visto il miglioramento delle condizioni climatiche, la sanificazione delle aree antistanti gli edifici scolastici.

Il Comune di Salerno è impegnato a garantire il ritorno in aula in sicurezza e serenità ad alunni, personale scolastico e famiglie.

A Cava de’ Tirreni il sindaco Servalli ha ritenuto di prorogare le misure per l’allerta meteo in Campani arancione , chiusa ai pedoni e alle auto via Gaetano Cinque chiuse tutte le ville e parchi pubblici ed il civico cimitero e anche le scuole.