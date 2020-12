Salerno, Anas: chiusa provvisoriamente una corsia lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un’auto in fiamme

CAMPANIA, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSA UNA CORSIA LUNGO LA A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”, TRATTO A2 DIR/NA, IN DIREZIONE SUD, IN PROVINCIA DI SALERNO

a causa di un’auto in fiamme

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” (tratto A2 dir/NA – diramazione di Napoli), tra gli svincoli di Salerno e Fratte, in direzione sud, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in seguito all’incendio di un’autovettura.

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non si sono registrati feriti.

L’incendio è stato domato; questa operazione ha reso necessaria una breve interruzione della circolazione, in direzione sud.

Attualmente si sta provvedendo alla rimozione del veicolo, oltre che alla pulizia del piano viabile.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine e si sta lavorando con l’ausilio di due gru per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.