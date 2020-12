Salerno, al via i lavori di riqualificazione stradale della zona industriale

Asi Salerno comunica che venerdì 11 dicembre alle ore 11:00 in via Tiberio Claudio Felice (adiacente il Pastificio Amato) sarà inaugurato il cantiere per i lavori di riqualificazione stradale della Zona Industriale di Salerno.

Parteciperanno al taglio del nastro:

– Antonio Visconti, Presidente Consorzio Asi Salerno;

– Andrea Prete , Presidente Confindustria Salerno;

– Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno e- Piero De Luca, Deputato del Parlamento italiano.

L’evento si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento sociale per la prevenzione del Covid-19. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno è un Ente Pubblico Economico che, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania, ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi all’interno del proprio comprensorio.