Salerno: addio a Leonardo Calabrese. Patron del Cedisa e della casa di cura “La Quiete”

Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Leonardo Calabrese, storico proprietario del Cedisa (Centro Diagnostico Salernitano) e della casa di cura “La Quiete” di Pellezzano. Il noto imprenditore della sanità privata salernitana, che per anni è stato anche editore dell’emittente televisiva “Quarta Rete”, è deceduto, nella serata di ieri, all’età di 86 anni. La notizia della sua dipartita ha fatto subito il giro del capoluogo e di Pellezzano, dov’era molto conosciuto e stimato.

Il cordoglio del sindaco di Pellezzano Francesco Morra:

“Una grave perdita per il nostro territorio. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale sento il dovere di porgere le più sentite condoglianze cristiane a tutta la famiglia. Condoglianze che vengono espresse anche da tutta la Comunità di Pellezzano. Così come sento il dovere di ringraziare l’avvocato Calabrese per il suo lavoro e impegno messi in campo per tenere in piedi una realtà forte e riconosciuta come quella della casa di cura “La Quiete” di Pellezzano”.