Salernitana-Entella, fischia Ghersini

Sarà il signor Davide Ghersini di Genova a dirigere Salernitana-Entella, partita in programma questa sera alle 21 all’Arechi. Il fischietto ligure sarà coadiuvato, per il match della 14esima giornata del campionato cadetto, dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Alessandro Cipressa di Lecce, quarto uomo il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido.

I PRECEDENTI. Ghersini ha arbitrato due gare dei granata nella scorsa stagione: la sfida del 29 settembre a Livorno finita 2-3 e il ko casalingo con l’Empoli (2-4) dello scorso 24 luglio. Lo scoro 17 ottobre invece il fischietto ligure ha diretto la partita vinta in casa dalla Salernitana per 4-1 contro il Pisa.

le probabili formazioni. Si rivede Bogdan, in avanti il tandem Giannetti-Tutino.

Monday night da testa-coda all’Arechi di Salerno dove l’Entella fanalino di coda affronterà la Salernitana seconda e a una sola distanza dalla vetta. I granata vengono da due pareggi preziosi contro Lecce e Frosinone che hanno permesso di rimanere in scia all’Empoli capolista. L’Entella, desolatamente ultimo con appena 5 punti, è l’unica squadra a non aver mai vinto in stagione e viene da ben cinque sconfitte consecutive.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Squadra quasi al completo per Castori, che lascia a casa solo gli indisponibili Baraye e Lombardi. Djuric stringe i denti, dopo la botta rimediata col Frosinone, e rientra tra i convocati, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Confermato il 3-5-2, con Bogdan, Gyomber e Mantovani davanti a Belec; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato da Dziczek e Anderson, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Casasola e Cicerelli. In avanti il tandem inedito Tutino-Giannetti.