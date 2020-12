Saldi a gennaio? Secondo Codacons è una follia

Far partire i saldi invernali a gennaio è una follia che danneggerà consumatori e commercianti. Lo afferma il Codacons, che ricorda come gli sconti di fine stagione degli ultimi anni abbiano registrato una riduzione costante delle vendite, anche a causa della partenza a ridosso delle festività natalizie.

“Mai come quest’anno i saldi non possono partire a gennaio e vanno liberalizzati, almeno per tutto il periodo dell’emergenza Covid – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ad imporre una simile misura i limiti Covid che avranno effetti sugli spostamenti dei cittadini, unitamente alle difficoltà economiche di milioni di famiglie che, dopo le feste di Natale, risultano ancora più impoverite e arrivano all’appuntamento con i saldi con il portafogli svuotato”.

“Gli sconti di fine stagione vanno liberalizzati lasciando ai commercianti la facoltà di scegliere quando scontare la propria merce – prosegue Rienzi – Per questo chiediamo a Governo e Regioni di eliminare le anacronistiche leggi sui saldi, lasciando liberi gli esercenti di scontare i propri prodotti in totale libertà, almeno per tutto il periodo di durata dell’emergenza Covid. In caso contrario i saldi andranno incontro ad un fallimento assoluto con immensi danni per il settore del commercio, già affossato dal crollo dei consumi”.