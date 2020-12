Sabato 12 dicembre: una giornata dedicata alle persone scomparse. Una giornata dedicata alle persone scomparse, quella di oggi 12 dicembre, sottolineata da iniziative sul territorio delle prefetture anche coinvolte nell’attivazione di piani di ricognizione straordinari sui casi di scomparsa ancora non risolti.

La Giornata è stata istituita dal commissario straordinario di Governo per le Persone Scomparse Giuliana Perrotta dell’incontro con la Consulta delle associazioni dei familiari degli scomparsi lo scorso 15 novembre, progetto che ha riscosso apprezzamento da parte delle associazioni poiché riattiva le ricerche con la partecipazione di tutte le componenti sociali.

I prefetti, ai quali la legge affida il coordinamento delle ricerche, sono stati invitati – con una circolare del Commmissario – a valutare attraverso i piani adottati, il coinvolgimento nelle ricerche di tutta la comunità locale – l’associazione Penelope Italia e le altre associazioni – in un periodo, quello natalizio, in cui peraltro quest’ultime sono già particolarmente attive.

In molte città italiane alcuni monumenti rappresentativi si sono colorati di verde “speranza”: a Roma palazzo Senatorio sulla piazza del Campidoglio, con la partecipazione del commissario Perrotta e della sindaca Raggi insieme a familiari delle persone scomparse; a Firenze palazzo Medici Riccardi , a Verona il palazzo della Gran Guardia, a Caserta la Reggia di Vanvitelli, a Bari i trulli di Alberobello, ad Enna il palazzo di Governo. Ed ancora la Rocca Baglionesca in Umbria, il municipio di Cogorno in Liguria e tanti altri comuni in Italia tutti coinvolti in un abbraccio di speranza ai familiari degli scomparsi.

Da sottolineare anche l’adesione alla Giornta della società calcistica AS Roma che, nell’ambito del progetto “missing kids”, lo ha annunciato al pubblico nel prepartita di Roma-Wolsfsberg.

Tra i progetti già realizzati, quali momenti di riflessione sugli aspetti connessi al fenomeno, va ricordato il convegno, tenuto lo scorso 26 novembre “Persone scomparse: una sfida per le istituzioni” presso l’Università Sapienza di Roma e un concerto per i minori scomparsi all’Auditorium–Parco della Musica in collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia, il MIUR e il comune di Roma, lo scorso 28 novembre.