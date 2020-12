S.E.R. Mons. Arturo Aiello Vescovo di Avellino a Sant’Agnello per la Celebrazione del Vespro

Per la celebrazione del Vespro della Solennità di Sant’Agnello, stasera alle 19.00, Don Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.

Nato a Vico Equense (NA), arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, il 14 maggio 1955; ordinato presbitero il 7 luglio 1979;

eletto alla sede vescovile di Teano – Calvi il 13 maggio 2006;

ordinato vescovo il 30 giugno 2006;

trasferito ad Avellino il 6 maggio 2017.

Questo Parroco, Don Francesco Iaccarino, non smette di sorprenderci e meravigliarci piacevolmente,l’uso dei social a tutto spiano, ieri con la soluzione in piccolo della processione, oggi con la disposizione del Santo nell’androne d’ingresso ad accogliere i fedeli e stasera con la presenza del vescovo nostro concittadino Arturo Aiello. Gli anziani santanellesi, a memoria d’uomo, non ricordano tanto venirsi incontro.

S.E.R Monsignor Arturo Aiello, apre la sua omelia dicendo proprio delle insistenze da lungo tempo del Parroco Don Francesco per averlo nella nostra Parrocchia. I miei ricordi in questo luogo sono legati a Monsignor Iaccarino, a don Onorio Rocca, a tempi addietro della mia gioventù. Poi parte con un proverbio napoletano “Chi nun sta ‘a sentì a mamma e pate va spiert e nun sape. ” Per introdurre il Vangelo, fino ad arrivare a toccare corde sensibili quali la superficialità dei tempi. Farsi un selfie con Sant’Agnello, ok ho marcato il cartellino, ci vediamo l’anno prossimo. Non per farsi vedere, ma per esserci con fede. ……….tu come ti chiami ? a chi appartieni? io appartengo a Gesù. …….. cerco un centro di gravità permanente! Cristo è lo stesso , ieri , oggi e per sempre!!