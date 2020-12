Rupert’s Trail Amalfi annullata. Arrivederci al 2021!

Amalfi ( Salerno ) . Il Rupert’s Trail Amalfi la novità assoluta del Circuito Trail Campania confermandosi in Urban Night Race purtroppo in questo anno contrassegnato dal Coronavirus Covid-19 non si terrà. La gara è stata annullata. Una competizione in notturna che si offre alla scalata dinamica dei runner su e giù per le caratteristiche scale ed attraverso gli erti vicoli della città e delle sue frazioni. L’appuntamento era per il giorno sabato 12 dicembre 2020 e Positanonews, come sempre, ci sarebbe stata a seguire l’evento sui nostri canali.

Purtroppo questa , come altre manifestazioni che preparano al Natale, è stata annullata. Se ne parlerà per il 2021 e lo salutiamo con questa foto d’archivio di buon auspicio per noi di Positanonews che amiamo questi sport a contatto con la natura.

Il Rupert’s Trail Urban Night Race è un appuntamento di sport e solidarietà che si distingue in Costiera amalfitana . Nasce per onorare la memoria di Rupert, guida turistica ad Amalfi per decenni, scomparso a causa di una terribile malattia. I proventi della competizione vengono devoluti in beneficenza.

Questa particolare competizione che si svolge di notte, aggiungendo suggestione al percorso che spesso ricalca gli itinerari turistici che la guida Rupert seguiva per mostrare ai turisti le bellezze nascoste di Amalfi è la tappa di chiusura del Circuito Trail Campania.

Amalfi, al centro fra le bellezze naturalistiche di Agerola, Scala, Ravello, Atrani, è la sola città ad ospitare due tappe del Circuito, confermando la sua posizione di assoluta rilevanza nel panorama del trail italiano ed internazionale che confermerà nel 2021.