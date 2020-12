Roma,Zaniolo amore finito con la mia ex Sara – ma lei è incinta “Mi assumerò responsabilità”

Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo

ROMA – Una bomba mediatica, più potente dell’altra. Nicolò Zaniolo diventerà padre. Non ci sarebbe niente di strano, anzi sarebbe una lieta novella, se la vicenda non coinvolgesse la ex fidanzata Sara Scaperrotta, che sarà la madre di suo figlio. Zaniolo proprio due giorni fa aveva ufficializzato il nuovo legame, con l’attrice e modella Madalina Ghenea, precisando attraverso Instagram di non aver «lasciato nessuna per nessuna». Ieri però il settimanale Oggi ha pubblicato la notizia, che ha spinto lo stesso giocatore a precisare la sua posizione.

il racconto. E così nel tardo pomeriggio sono circolate le dichiarazioni di Zaniolo. «E’ arrivato il momento di raccontare anche la mia versione – ha detto al sito Gazzetta – Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista». Una separazione come tante, apparentemente. Tanto più per un giovane di 21 anni che ha vissuto un 2020 molto complicato per il doppio infortunio al ginocchio. Ma Sara, nel momento della crisi, è rimasta incinta: «Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto».

responsabilità. Zaniolo ha deciso di affrontare la cosa senza tirarsi indietro: «Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore. Per la serenità di tutti quanti».

silenzio. E’ inutile aggiungere che la Roma abbia accolto con garbato imbarazzo la notizia. Nei giorni in cui si stava cominciando a pianificare il rinnovo del contratto, come incentivo a un recupero completo, è arrivata questa ondata di popolarità non richiesta che può distrarre Zaniolo dall’obiettivo. Anche i rapporti con Fedez, che ne gestisce l’immagine social, sono diventati complicati. Nicolò però esclude ripercussioni e minaccia: «La prossima volta che si scriveranno cose legate alla mia vita privata adirò le vie legali. A me ora interessa soltanto tornare in campo il prima possibile».