Roma altra lite al Pincio, lite anche a Venezia. Coinvolti decine di quattordicenni . Notizie sconcertanti dall’ANSA . Roma. La Polizia, che ha sequestrato alcuni cellulari, sta cercando di capire se ci sia un collegamento con la mega-rissa di sabato e se, come pare, i giovani si fossero dati appuntamento. Di certo, da giorni sui social si rincorreva un tam-tam finalizzato a replicare la bravata dell’altro fine settimana, che ha coinvolto centinaia di giovani. E così è stato. L’area di Villa Borghese, che accomuna i due episodi, era super-presidiata dalle forze dell’ordine ed anche per questo l’intervento per sedare la rissa è stato tempestivo. «Ancora una volta queste violenze offendono cittadini che stanno facendo sacrifici in questo momento delicato. Sono episodi vergognosi, mi auguro non accadano mai più. Ringrazio Prefettura, Questura e forze ordine», ha commentato su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Tuttavia gli assembramenti, vietati dalle misure anti-Covid, con conseguente rissa sembrano fare scuola anche in altre parti d’Italia.

E anche ieri sera a Roma, la movida non si è fermata, tanto che i vigili sono dovuti intervenire nei principali luoghi di ritrovo a Trastevere, come in piazza di San Calisto, per far disperdere la folla e isolare le aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in tema di misure anti-covid. Scattate le sanzioni per oltre dieci ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18.00. Analogo intervento si è reso necessario anche in piazza Navona. Intanto proseguono le indagini sulle mega-rissa del Pincio.

Al momento sono indagati dalla procura dei minori tre ragazzi, tra cui un 14enne e un 15enne, per concorso in lesioni aggravate. Negli scontri che hanno coinvolto circa 300 ragazzi, immortalati in numerosi video poi «postati» sulla rete, è rimasto ferito un 14enne che ha riportato la frattura del setto nasale. Al momento resta ancora da chiarire cosa abbia scatenato la violenta colluttazione.

I tanti giovani coinvolti si sono assembrati nelle terrazze del Pincio senza indossare mascherine o dispositivi di protezione ed anche su questo aspetto i magistrati potrebbero svolgere accertamenti. L’ipotesi più concreta è che la rissa non sia stata casuale, ma che i protagonisti possano essersi dati appuntamento sui social forse per un ‘regolamento di contì legato a precedenti discussioni. Per questo sotto la lente degli investigatori, oltre alle immagini delle telecamere di zona, ai video postati in queste ore sul web e alle testimonianze, ci sono anche profili social di giovanissimi.

Una quarantina di adolescenti è stata protagonista questa sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto, di una maxirissa. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Secondo quanto si è appreso non vi sono feriti. I ragazzini si sono dati appuntamento a pochi metri dalla vecchia sede del Tribunale, dove è diventato un rito consumare lo spritz serale. Dopo i primi spintoni, la situazione è degenerata, coinvolgendo tutti i presenti, alcuni dei quali palesemente ubriachi. (ANSA).