Ritorno a scuola: il parere di una mamma che è favorevole alla Dad

Penisola Sorrentina. Molte volte abbiamo affrontato il tema del ritorno a scuola e della Dad nei nostri articoli. Noi di Positanonews ci siamo sempre mostrati favorevoli al ritorno in aula in Campania. Siamo l’unica regione, infatti, pur con un livello inferiore di pandemia, ad aver negato ai ragazzi lo studio, perché la Dad non è studiare. Le lezioni da casa mettono in difficoltà le famiglie poco agiate, che non hanno computer e linea internet adeguata. Senza contare l’aumento di problemi alla vista e alla postura. Ma il nostro è solo un parere, c’è anche chi è favorevole alla dad. A tal proposito riportiamo il messaggio di una mamma che ci ha scritto.

Sono una rappresentante di classe di una primaria della scuola Tasso. Siccome ho visto il vostro articolo su chi ha voluto la riapertura della scuola, vorrei che deste voce anche a chi avrebbe preferito averla ancora chiusa o avere la possibilità di scelta (didattica mista) come in Puglia; e le assicuro che non siamo in pochi (direi che siamo la maggioranza). Moltissimi, compresa me, siamo stati costretti a far rientrare i nostri figli in classe per non farli stare indietro con la didattica, anche se preoccupati e soprattutto sapendo che i bambini avranno freddo perché costretti al ricambio d’aria frequente. Sappiamo che i bambini avranno dei disagi ma stiamo pur sempre in una pandemia. Libertà di scelta chi ha problemi rientra in classe e chi no rimane a casa con la dad. Il diritto alla salute non è da meno al diritto all’istruzione.