Positano (Costiera amalfitana). Un risveglio poco piacevole per i positanesi questa mattina. Come ha spiegato a Positanonews il comandante dei vigili, in mattinata, verso le 4 circa, nella frazione di Nocelle un camion è stato incendiato. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti prontamente. Anche la polizia municipale è andata sul posto per tutti gli accertamenti del caso e per comprendere come il camion si possa essere incendiato.

Al momento non si esclude nessuna pista. Come dicevamo, un risveglio brusco a causa del suono delle sirene che inevitabilmente ha destato dal sonno tutti i cittadini delle vicinanze. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli.

Foto e video di Positanonews che si è recata sul posto.