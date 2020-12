Regalo sospeso a Vietri sul mare dall’associazione “dr. Michele Siani”

Vietri sul mare, Costiera amalfitana ( Salerno ) Regalo sospeso a Vietri sul mare

L’Associazione vietrese “dr. Michele Siani”, lancia l’iniziativa “Il Regalo sospeso”, iniziativa voluta fortemente dal presidente Matteo Striamo e dalle figlie dell’indimenticabile “Medico dei Bambini” di Vietri sul Mare, Brigida Agnese e Silvia Siani. L’ iniziativa

vedrà il coinvolgimento delle attività commerciali di Vietri sul Mare è sarà diretto alla raccolta di prodotti e beni destinati alla casa di accoglienza diocesana Nazaret di Cava de’Tirreni.

Fino al 10 gennaio 2021, nei negozi aderenti, che esporranno l’apposita locandina, chiunque lo vorrà,potrà acquistare un prodotto, alimentare e non, da inserire nel sacco natalizio presente presso l’esercizio commerciale e successivamente alla raccolta l’ Associazione, attraverso i suoi soci, provvederanno a consegnare i pacchi direttamente agli ospiti della struttura.

Tra gli obiettivi dell’Associazione “dott Michele Siani” ci sono, innanzitutto,le tematiche sociali e di solidarietà ed è in questa ottica che è nata l’iniziativa “Il Regalo sospeso” che ha come destinatario, per questo Natale, la Casa di Accoglienza Diocesana Nazaret di Cava de’Tirreni, che ospita ormai da anni chi è senza famiglia, in particolare minori ma non solo, con spirito cristiano e abnegazione. La scelta è caduta su Casa Nazaret, struttura che fa parte della Diocesi Arcivescovile Amalfi – Cava dè Tirreni,poiché la stessa è da anni un punto di riferimento sociale, cristiano e solidale per tutta la diocesi, ed infatti sarà la stessa “Casa di Nazatet” che provvederà a smistare i pacchi-dono in tutte le parrocchie della diocesi, da Cava dè Tirreni, ad Amalfi con particolare attenzione a Vietri sul mare. “In un momento così critico a livello sociale ed economico abbiamo pensato-ha dichiarato il presidente Matteo Striamo – che le difficoltà che una struttura di questo tipo già normalmente si trova ad affrontare possano essersi acuite. Con la nostra iniziativa speriamo di portare un piccolo sollievo agli ospiti e a chi la gestisce.Tra le attività coinvolte ci sono alimentari, negozi di casalinghi e igiene personale e della casa, farmacie, cartolerie. L’iniziativa si inserisce nelle finalità dell’Associazione “dott Michele Siani” che presenta tra i propri obiettivi anche quelli sociali e di solidarietà e sicuramente sarà la prima di una serie, atteso che come Associazione stiamo già lavorando per altre iniziative sociali e culturali sul territorio e a favore del territorio”.