Ravello-Tramonti: il segnale artigianale sulla “strada della vergogna” impazza sui social

Una cassetta della frutta e una lattina arancione fluo a segnalare il pericolo frana e lo smottamento. La foto di alcuni giorni fa ha fatto il giro dei social, e proviene dalla Sp1 Ravello-Tramonti, della quale abbiamo ampiamente parlato su Positanonews, con foto, video, dirette e quant’altro. Ora ne parla il quotidiano de La Città di Salerno. La strada, chiusa al transito da quasi un decennio, stavolta ha toccato il fondo. E chi ha posizionato quella cassetta lì, rappresenta un popolo che ha oltrepassato il limite della sopportazione, ma soprattutto un popolo di automobilisti che, se non vuole violare le regole, è costretta a fare il giro per Maiori e Minori per poi risalire per Ravello.

