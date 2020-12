Ravello: stop al trasferimento dell’archivio comunale all’auditorium “Niemeyer”. Perché?

Ravello (Costiera amalfitana). La scorsa settimana il sindaco Salvatore De Martino ha comunicato che il Comune stava trasferendo l’archivio comunale dai locali di Gradillo all’auditorium “Oscar Niemeyer”. “Abbiamo provveduto ad un mero trasferimento nei locali dell’Auditorium della documentazione da un locale malsano per preservarla. Tanto in virtù di quanto prescritto nella missiva della Soprintendenza inviata al Vuillemieur nel febbraio 2014. Nel nostro scritto è anche evidenziata la volontà dell’Amministrazione di procedere alla elaborazione di un progetto, cosa che, si ribadisce, avrebbe dovuto fare l’amministrazione Insieme per Ravello”.

Dopo alcune polemiche, tale trasferimento sarebbe stato sospeso. Perché? Il gruppo di minoranza Insieme per Ravello sostiene che ci sono state delle inadeguatezze durante le operazioni di trasferimento. Tenteremo di fare maggiore chiarezza sulla questione.