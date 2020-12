Ravello Sense con le dimissioni di Palumbo la stasi sperando nel post Covid “E’ iniziato tutto con un grosso pasticcio”

Ravello Sense. Il consorzio turistico della Costiera amalfitana, unico a resistere al periodo d’oro dei consorzi e degli associazionismi commerciali, con Positano e Amalfi, che tanta speranza hanno suscitato per progetti e prospettive con sinergie per il turismo, ha superato varie crisi, anche al suo interno, con soci dimissionari, chi non pagava le quote e altro ancora, ma è riuscito a resistere fino al 2019. Poco si è fatto nel 2020 quest’anno , anno horribilis, non sappiamo ancora quanto abbia potuto incidere questo per le dimissioni di Pasquale Palumbo, iperattivo personaggio ravellese, nel mondo della cultura, della musica, dell’escursionismo, persona sui generis e brillante come possiamo vedere da questo articolo. Molti vedono nella chiave politica le dimissioni da un organismo , e a Ravello nel 2021 si vota, ma le congiunture fanno davvero pensare a chi, dopo aver passato tante traversie, ha deciso, momentaneamente, di gettar la spugna..

È iniziato tutto con un grosso pasticcio. Un pasticcio in cui sembra che l’ultima cosa che abbiamo realmente imparato dalla Cina sia stato il funzionamento della bussola. E se, come pare, fu il buon amalfitano Flavio Gioia a portarsela all’epoca dall’Oriente… “In attesa di una nuova normalità” di Pasquale A. Palumbo

Leggi l’articolo => https://www.univeur.org/…/Terr…/PDF/40/TdC40_Palumbo.pdf