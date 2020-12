Ravello, la Stella cometa in Piazza Duomo accende il Natale e la speranza

Ravello (Costiera amalfitana). L’abbiamo detto tante volte: questo è un anno un po’ particolare e sarà così anche per le feste. Ci sarà un Natale diverso dal solito, non ci saranno grandi cenoni, non sarà possibile spostarsi. Ma tutto ciò non vuol dire che la gioia natalizia non si possa sentire nel nostro cuore. E i comuni della Costa d’Amalfi stanno aiutando i propri cittadini a ritrovare la serenità attraverso luminarie meravigliose. A Ravello in Piazza Duomo c’è una splendida Stella cometa che riscalda gli animi. Un segno di speranza e resilienza.