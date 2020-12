Ravello, il comune assegna buoni spesa. Bando e informazioni

Ravello. Il comune pubblica un avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa. “Si porta a conoscenza della collettività che questo Ente intende assegnare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. Possono presentare domanda di ammissione al beneficio tutti i nuclei familiari che a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela. Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico e privi di qualsiasi fonte di sostentamento”.