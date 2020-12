Ravello: domani una passeggiata in bici in ricordo di Teresa Cioffi, scomparsa 3 anni fa

Ravello (Costiera amalfitana). In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Teresa Cioffi, e causa delle restrizioni e delle norme sul contenimento della pandemia, il tradizionale Memorial di calcetto non si potrà svolgere. Ma tutti coloro che hanno voluto bene a Teresa non potevano e non possono far passare sotto traccia questa ricorrenza soprattutto per non interrompere la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori femminili.

Ricordiamo che da alcuni giorni è possibile sostenere questa nobile causa presso “Al Vicolo market” di Ravello e online sul sito della Fondazione.

Domani martedì 29 dicembre alle 11.30 inoltre, si terrà una passeggiata in bici in forma individuale e privata dal Cimitero di Ravello verso Piazza Duomo dove si terrà un momento di raccoglimento in ricordo di Teresa. Sarà possibile seguire l’evento in diretta dalla pagina facebook del memorial. In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.