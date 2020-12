Ravello. Da Salvatore 1958, il ristorante che si affaccia sull’infinito dove si respira poesia. Purtroppo dovremmo ancora aspettare per sederci per guardare da lì il cielo e il mare della Costa d’ Amalfi. Qui si respira poesia, cultura, identità, la nostra quella di noi Meridionali. Essere di Napoli e la Campania come orgoglio e appartenenza. In questo posto trovi il mondo , la Città della Musica è anche città di grandi personaggi, artisti, attori, scrittori, questa terrazza ne ha da raccontare…

Facciamo parlare le loro meravigliose immagini aspettando il 2021 per andare a trovarli…

Raccontami una storia,

è la più intensa

delle promesse d’amore.

Abbraccia le parole,

poi prendi le emozioni,

nelle mani porta la vita,

per ogni giorno un aneddoto e un ricordo.Raccontami una storia,

questa negli occhi

custodisce un tesoro.

Brilla, e nasconde un sorriso.

Nelle mani di nonno Salvatore,

la bellezza. La semplicità.

Tutto quello che sa di infinito.

Tutto quello che siamo Noi.

Se potessimo raccontare

una favola,

lo faremmo da qui.

Dove c’è la magia,

il giusto equilibrio

tra bellezza e fantasia.

Tra le mani di Pino

un piatto di cavatelli,

fatti a mano come vuole la tradizione di Salvatore,

per esaltarne la passione.

Sono i protagonisti

della storia di oggi,

di un sapore intenso

che ci ricorda che la meraviglia

riscalda, riempie, colma.

Avvolge, proprio così!