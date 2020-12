Raccolta dei rifiuti: “Una sola impresa per la penisola sorrentina”. Una gestione in forma associata di alcuni servizi sul territorio, a partire da quello relativo ai rifiuti. È la proposta avanzata dall’avvocato Massimo Trignano, già presidente del consiglio comunale di Vico Equense che ha presentato un ordine del giorno che sarà messo in discussione nella seduta del civico consesso prevista per oggi.

Sotto la luce dei riflettori c’è proprio la questione della nettezza urbana. Nelle scorse settimane, il comune di Vico Equense è stato pressoché costretto a dover annullare il capitolato appalto da oltre 28 milioni di euro che era stato pubblicato per l’affidamento del servizio Nu anche nella vicina città di Meta. A seguito di alcune segnalazioni, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha evidenziato la presenza di clausole tutt’altro che corrette e che minavano la possibilità di consentire a una vasta platea di società e ditte di prendere parte alla gara.

Così come per i rifiuti vengono menzionati altri settori cruciali: dal trasporto pubblico locale alla pianificazione della protezione civile fino alla gestione dei servizi scolastici e l’edilizia scolastica.

Fonte Metropolis