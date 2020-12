Quando a Granada videro giocare il D10S del calcio

Il sorteggio di Nyon ha giocato uno scherzo del destino. A meno di un mese dalla morte del re del calcio di tutti i tempi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League ha messo di fronte la squadra iberica del Granada al Napoli. Con la maglia bianco-rossa del Granada ha giocato anche Maradona. Capitò nel novembre 1987 Maradona partecipò ad un’ amichevole contr il Malmo. Quest’amichevole era stata stabilita quando fu ceduto il fratello più piccolo di Maradona al Granada, Lalo. Il Granada accettò l’acquisto di Lalo ma volle che ci fosse la partecipazione di Maradona ad una partita con la maglia bianco-rossa. Diego accettò e giocò insieme con i due fratelli lasciando la 10, cosa rara, a Lalo e prendendo la nove. La partita finì 3-1 per il Granada e Maradona non solo fece l’assist per il goal di Lalo ma segnò una punizione magistrale. Quell’anno fu un anno calcisticamente sfortunato. Maradona con il Napoli perse lo scudetto a favore del Milan e Lalo retrocesse nella primeria divisione iberica , la serie B italiana. Resta il ricordo di quella giornata e la curiosità creatasi dopo il sorteggio di Nyon,