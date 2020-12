Qualcosa di rosso per Capodanno

Sia in Oriente che in Occidente ci sono tradizioni che suggeriscono di indossare il rosso tra la notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno nuovo. Il rosso è universalmente il colore della passione, dell’energia, della forza e del coraggio ma anche della buona fortuna. L’intimo rosso è una delle tradizioni legate al Capodanno tipicamente italiane, che non tramonta e resiste soprattutto tra le giovanissime, che amano regalarsi slip e reggiseni fiammanti.

Quest’anno più che mai abbiamo voglia di iniziare con il piede giusto, con qualcosa di beneaugurante: il rosso è un simbolo di potere, salute, ricchezza, ma si può optare per qualcosa che lo ricordi. Il mio Capodanno 2021 sarà in casa ma senza rinunciare a sentirmi speciale nella notte di San Silvestro. Per affacciarmi al nuovo anno non puó mancare la lingerie giusta.

Ma perché si indossa il rosso a Capodanno? Sarebbe un modo per dare l’addio all’anno vecchio e il benvenuto al nuovo con i migliori auspici: un simbolo di fortuna, insomma. Tradizione vuole che, i capi rossi da indossare la notte del 31 dicembre, siano rigorosamente un regalo, quindi nuovi e da indossare solo per l’ultima notte dell’anno, per essere poi gettati il giorno dopo. Ma qual è l’origine e il simbolismo di questa usanza?

Indossare qualcosa di rosso a Capodanno è, per molti, un rito propiziatorio: si accoglie il nuovo anno con l’auspicio che ci porti fortuna, salute, sicurezza. Il colore rosso porterebbe quindi con sè significati positivi, ma da dove ha origine tutto ciò? La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale il rosso è il colore della fortuna, della prosperità e della buona sorte, e viene utilizzato di solito durante le celebrazioni nuziali come buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di fertilità e felicità in amore. Dietro a questo simbolismo c’è una leggenda: fin dall’antichità i cinesi utilizzavano il rosso per scacciare il Niàn, una figura mitologica rappresentato sotto forma di bestia mangia uomini, che secondo tradizione, farebbe la sua comparsa proprio durante il Capodanno cinese. Il rosso sarebbe quindi uno “scaccia demoni”, in grado di mandare via gli spiriti maligni, divenendo un colore portafortuna.