Pubblicato il bando del Servizio Civile 2020, alla P. A. Millenium Costa d’Amalfi sono stati assegnati 6 posti: ecco chi e come potrà presentare domanda

È stato pubblicato il bando del Servizio Civile 2020. Ci sono 2.236 posti di Servizio Civile Universale nelle sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas.

Alla P. A. MILLENIUM COSTA D’AMALFI ODV sono stati assegnati 6 (SEI) posti totali nell’ambito di 2 progetti “Buone prassi di solidarietà” e ” Protezione Civile al servizio del cittadino” del programma PON-IOG “Garanzia Giovani”

Potranno presentare domanda ragazzi e ragazze (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021.

IMPORTANTE: È fondamentale l’iscrizione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Tutte le info:

089831834

segreteria@millenium.it https://www.anpas.org/…/3712-scn-bando-ord-progetti…