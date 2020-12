Profondo Rosso: La Scuola vittima del Covid

Nei pressi della mia abitazione incontro un cane perennemente sdraiato a terra in attesa di vedere uscire, al guinzaglio della sua padrona, la cagnetta della quale è innamorato. Non appena la vede si alza pronto a trotterellare dietro lei che, nonostante sia collegata ad un guinzaglio ed abbia solo tre zampe, cammina spedita ed un po’ impettita. Quel cane sembra a me il capofila dell’ esercito dei docenti italiani che, armati di dedizione, di senso del dovere, sperano, sognano una scuola migliore di quella che li accolse scolari e che li ha accolti docenti. Studiano, insegnano, fanno tutto ciò che viene chiesto loro e fanno più di quanto viene chiesto loro per offrire ai loro allievi più di quanto hanno ricevuto e ricevono. Lungo il loro cammino hanno perso progressivamente tanti diritti che erano stati faticosamente acquisiti; le insegnanti percepiscono uno stipendio inferiore a quello percepito dagli insegnanti; le ore dedicate alla preparazione ed alla correzione degli elaborati, alla partecipazione alle assemblee, ai consigli, ai corsi di recupero ed ai corsi di aggiornamento non vengono retribuite. Nessuno si è preoccupato di fornire a tutti gli istituti, a tutti i docenti, a tutti gli allievi le indispensabili attrezzature per realizzare la c.d. didattica a distanza. Nessuno si è preoccupato di sapere se ciascun allievo disponeva di un luogo dal quale poter seguire le lezioni a distanza. Nessuno si è preoccupato di sapere se il docente, abituato a fare lezioni frontali, a guardare i volti dei propri allievi “difficili” per captare distrazioni, segni di stanchezza, disinteresse, avrebbe potuto adeguarsi ad una lezione a distanza, sarebbe stato capace di immaginare la presenza dei propri allievi e le loro reazioni all’ascolto di un nuovo argomento, se il docente temeva che la sua lezione sarebbe stata veramente ascoltata da almeno uno dei suoi allievi. Nessuno si è preoccupato di sapere se sapeva usare un PC, se poteva disporne liberamente o se doveva contenderlo ad un figlio o ad un altro membro della famiglia. Nessuno, perché tutti sanno che il docente è pronto a fare qualsiasi sacrificio pur di espletare nel miglior dei modi il lavoro che ha liberamente scelto. Nessuno si è preoccupato di mettere a disposizione dei docenti sale per videoconferenze. Nessuno si è preoccupato di mettere a disposizione degli allievi, nei paesi di residenza, stanze attrezzate per collegarsi in videoconferenza con i compagni e con i docenti. Nessuno si è preoccupato di privare allievi e docenti dell’incontro quotidiano, dello scambio di informazioni, di formulare domande e di dare risposte. Se qualcuno ci avesse pensato invece di una non scuola sarebbe stata realizzata una reale scuola a distanza, una vera classe collegata in videoconferenza. Mi chiedo e chiedo a chi governa se non sia opportuno e necessario programmare una scuola diversa, una scuola che impari ad utilizzare le nuove tecnologie e si avvalga di docenti che siano anche esperti in scienza della comunicazione. Una scuola che si avvalga anche di discipline antiche che sono state radiate dai programmi (penso al latino ed alla merceologia) o miscelate (penso all’ economia domestica, al calcolo computistico, alla tecnica bancaria, alla geometria, alla matematica finanziaria ed attuariale diventata materia orale, etc). Una scuola che dia agli allievi gli strumenti per sviluppare le loro capacità logico-matematiche, di analisi e di sintesi, per imparare a studiare, ad apprendere ed assimilare.