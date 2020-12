Procida (NA). Isola di Vivara. Missione archeologica.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il MiBACT pubblica articolo sulla missione archeologica sull’Isola di Vivara.

E’ disponibile l’ultima edizione del Bollettino di Archeologia Online del Ministero dei Beni Culturali (MiBACT) in cui è pubblicato l’articolo: “Missione archeologica Vivara – Aspetti della ricerca scientifica degli ultimi anni” a firma di F. Bertino, A. Carpentieri, A. De Bonis, C. Germinario, C. Giardino, C. Grifa, V. Guarino, L. Looz, M. Marazzi, V. Morra, C. Pepe, L. Repola, N. Scotto di Carlo, M. Scotto di Covella, S. Tilia, G. Trojsi, T. Zappatore.

Un documento tecnico redatto per illustrare i risultati raggiunti dalla ricerca scientifica, in ambito archeologico, condotta con metodologia multidisciplinare sull’isola di Vivara.

https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/...

Maurizio Vitiello