Presentato il ricorso al Tar che contesta l’esito del voto a Sorrento: le parole di Mario Gargiulo, capogruppo opposizione.

E’ stato presentato un ricorso al Tar che contesta l’esito del voto a Sorrento. Lei in passato ha già dichiarato che sarebbe stato opportuno evitare di rimettere alla decisione di un giudice la questione trovando una soluzione politica. Alla luce della pendenza giudiziaria qual è la sua posizione?

La mia posizione non cambia, purtroppo c’è chi invece ha scelto di non prendere la strada del buonsenso. È un modo di fare che caratterizza questa amministrazione. Si sparano proclami, e poi si prova a puntare sui tempi lunghi e sulla memoria corta della gente finché, un giorno nemmeno tanto lontano, ci ritroveremo il Comune commissariato perchè nessuno si è preso la responsabilità politica dell’incandidabilità di Marco Fiorentino. E da lì partirà lo scaricabarile. Io continuo a pensare che non possiamo assolutamente permetterci di commissariare il Comune, sarebbe una follia in questo momento difficile. Così come non possiamo permetterci di rivotare. D’altro canto va anche rispettata la scelta di alcuni concittadini, che hanno presentato un ricorso al TAR per vederci chiaro e conoscere la verità. È un diritto legittimo, il problema è di chi non capisce che si tratta di una questione politica, e non personale. Vorrei dirlo soprattutto a chi è stato eletto in Consiglio Comunale con le liste di Marco Fiorentino: va capita e chiarita la questione, con serietà, trasparenza e buonsenso.

A Sorrento circola in modo insistente una battuta: convinciamo almeno Mario Gargiulo a restare all’opposizione. Al di là dell’ironia, la boutade riprende un sentimento diffuso in città. E’ giustificato?

Per me fare opposizione è una grande responsabilità, che continuerò a prendermi succeda quel che succeda. È una posizione scomoda, soprattutto sul nostro territorio. Se guardiamo ai comuni peninsulari l’opposizione latita, praticamente non esiste. Una parte della mia squadra, bisogna ammetterlo, si è già assicurata un posto al sole in questa nuova amministrazione. Ci hanno messo poco tempo a fare il salto della quaglia. Sono quelli che, per vari motivi che non sto qui a raccontare, non potevano permettersi di perdere le elezioni. Sono quelli che antepongono gli interessi personali a quelli dei cittadini. Io continuo a ripetere una frase: fai ponti d’oro al nemico che fugge. Preferisco avere al fianco le persone che, come me, vogliono portare avanti un lavoro di trasparenza e opposizione equilibrata, mettendoci la faccia, studiando le carte senza fare sciacallaggio. Degli altri non mi interessa. Io sento la responsabilità, come dicevo prima, dei tanti sorrentini che hanno scelto di mettere una X sul mio nome durante le elezioni. Non sono la maggioranza, ma hanno il diritto di essere rappresentati.

Nello specifico, il consigliere Federico Cuomo ha detto che resta in minoranza ma in modo costruttivo. Sul punto vi siete confrontati di persona?

Federico è sfuggente, tende a non voler affrontare la questione. Per me il suo comportamento è davanti agli occhi di tutti, quindi commentare mi sembra superfluo. Vada avanti per la sua strada, così da raccogliere cioè che semina e ha seminato.

Il Comune, come dichiarato dal sindaco, ha messo a disposizione 1 milione di euro per le misure a sostegno di disoccupati e operatori economici. E’ un segnale imponente. Lei che dice?

Sulla lotta alla crisi economico sanitaria sono al fianco del Sindaco Coppola. L’ho detto dal primo giorno, su questi temi bisogna provare a fare gruppo, a reagire tutti insieme. Certo, su alcune scelte resto in disaccordo, non mi piace questo modo di far diventare ogni misura uno spot, ma ognuno fa le proprie scelte. Per me le misure a sostegno delle categorie in difficoltà è un dovere dell’amministrazione, nessuno si è inventato nulla, è il minimo che si potesse fare. Anzi, si deve fare ancora di più, e lo si può fare dialogando con Regione e Governo. Dal punto di vista dei rapporti al di là della Galleria di Seiano il sindaco Coppola mi sembra ancora un po’ in ritardo, così come lo è il suo padrino politico Sagristani. Si sbandierano rapporti regionali, ma continuano a portare sul territorio persone che passano, ci sfruttano come bandierina politica e non ci lasciano nulla. È inaccettabile, è una storia che va avanti da 20 anni e basta poca esperienza per capirlo che di concreto non è stato fatto nulla. La Penisola è completamente dimenticata dalle istituzioni nazionali.

A breve si terranno gli Stati Generali del turismo organizzati dall’Amministrazione per fare il punto sul principale comparto economico di Sorrento. Se potesse fare delle proposte cosa direbbe?

La prima cosa da fare è coinvolgere tutti e ascoltarli sul serio, non fare le solite passerelle. Il tema vero è affrontare la questione a breve termine e a lungo termine. In entrambi i casi io vedo una necessità: maturare la consapevolezza che non si può e non si deve tornare a fare un turismo di massa, come accadeva prima della crisi. Va rivisto il modello di sviluppo turistico, vanno riformati immediatamente i regolamenti comunali su strutture alberghiere ed extralberghiere, sull’arredo urbano, sul demanio. Programmare significa soprattutto questo: capire dove abbiamo sbagliato e riformare il sistema, magari dando spazio a idee giovani e fresche. Se pensiamo di tutelare sempre e solo i grandi interessi non andiamo da nessuna parte. Le scelte dei prossimi mesi vanno condivise con tutti, e vanno tenuti in conto i bisogni e le necessità dei cittadini. Il benessere del cittadino e quello del turista devono camminare a braccetto. Abbiamo piene le scatole di chi vuole soltanto spremere e sfruttare le nostre bellezze. È ora di cominciare a costruire un nuovo modello economico, valorizzare il patrimonio comunale in stato di abbandono. Il Sindaco Coppola è chiamato a fare scelte nel breve termine su tante questioni lasciate in sospeso. Cosa vuole fare della Regina Giovanna? Quando mette in moto la macchina per riqualificare il Borgo di Marina Grande? Potrei fare altre decine di esempi, ma da qualche parte bisogna pur partire.

Emergenza covid. Lei ha più volte sottolineato le criticità all’ospedale di Sorrento e nell’organizzazione sanitaria sul territorio. Alcuni passi avanti sono stati fatti: a partire dal reparto riservato ai degenti covid e screening di massa con test antigenici offerti da MSC. Soddisfatto?

Per niente. Sui testi antigenici c’è grande confusione. Ogni Comune sottoporrà il test a platee diverse, quindi avremo dati sfasati e poco utilizzabili per capire le fonti di contagio. Serviva maggiore coordinamento, ma come al solito ognuno deve costruire un capitale politico su queste iniziative. Sull’ospedale stendiamo un velo pietoso Oggi si regge sull’impegno e sulla professionalità di tanti operatori, medici ed infermieri, che fanno un lavoro straordinario. Purtroppo non altrettanto impegno viene dedicato dalla amministrazione dell’Asl, distratto da presidi più problematici. Si prende atto purtroppo che la penisola viene trascurata e considerata una periferia, tornando al discorso della centralità politica che ormai ci manca da 20 anni. Sul territorio purtroppo rimane tanto da fare, e tante esigenze restano ancora senza risposta. Mettere pezze temporanee non basta più.

Apertura scuole a Sorrento nella fascia zero – sei anni. Come valuta la scelta?

Un fallimento. Non perchè non andavano riaperte, ma perchè bisognava rassicurare i genitori con misure di sicurezza certe. Ecco a cosa sarebbero potuti servire i test antigenici per esempio, invece si è deciso di farli random. Questa mancanza di attenzione e programmazione si è tradotta nella paura dei genitori e dei bambini. Si è registrata, infatti, una presenza bassissima, il 30 per cento di alunni.