Grande successo per il calendario ufficiale 2021 di Positanonews che è stato presentato questo pomeriggio. Sicuramente uno dei calendari più iconici degli ultimi anni: ogni mese è caratterizzato da una favola tratta dal libro Favolemia dell’attore-autore positanese Giuseppe Rispoli.

Sono stati scelti dall’autore i racconti che più si legano a Positano, affiancate dalle foto di Giuseppe Di Martino, Raffaele Di Martino VEP e Daniele Esposito, scelte per rappresentare le favole in immagini. Il ricavato delle vendite del calendario, ricordiamo, è destinato in sostegno della famiglia di Alvaro, che tutti conosciamo a Positano.

Un calendario che oggi più che mai rappresenta per un noi un simbolo, un simbolo perché in quelle pagine sono racchiusi i momenti della vita di Positanonews che non si è mai fermata durante la pandemia e il lockdown. Abbiamo voluto essere sempre vicini ai nostri lettori. Questo calendario celebra tutto questo!