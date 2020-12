Pranzo di Natale, cosa cucinare? Ecco i migliori piatti

Il pranzo di Natale è uno dei momenti più attesi delle feste. E se il tradizionale cenone è il momento dell’attesa, della sorpresa e del mistero, il pranzo del 25 dicembre è dedicato alla famiglia, alla convivialità, al buon cibo e agli affetti.

La tradizione vuole che il menù di Natale sia principalmente di carne in contrapposizione alla cena della Vigilia che è invece “di magro”. Ogni regione italiana, ogni città, addirittura ogni famiglia, hanno le proprie consuetudini ma quello su cui tutti sono d’accordo è che il pranzo di Natale deve essere ricchissimo, di qualità ed elegante.

Per gli antipasti ti puoi sbizzarrire, da quelli più classici a quelli più raffinati come i morbidi e profumati muffin al salmone o rosti di lenticchie rosse con capesante: salmone, lenticchie e frutti di mare sono i simboli del Natale che non possono mancare sulla tua tavola.

Se hai poco tempo da dedicare alla preparazione del primo piatto, delizia il palato dei tuoi ospiti con i Cannelloni alla JFK, ripieni di carne, conditi con un sugo fresco di pomodoro e cotti al forno; è una ricetta facile e gustosa che mette d’accordo tutti a tavola, piccoli e grandi. Se invece hai tempo e voglia, puoi cimentarvi a preparare una buona pasta fatta in casa. Per il pranzo di Natale sono ideali i ravioli ma se vuoi stupire i tuoi ospiti, sono perfetti gli agnolotti con il plin, un tipo di pasta ripiena tipico del Piemonte, fatti con un ripieno di carne e verdure da gustare con burro e salvia o con un buon sugo d’arrosto. Se ti piace portare a tavola il tradizionale risotto, scegli la variante con petto d’anatra, melagrana, porto: un risotto elegante e raffinato dai sapori natalizi che esplodono in bocca al primo assaggio

Per secondo poi un trionfo di arrosti e carni ripiene. Il cappone ripieno alle erbe e spumante è un classico del periodo natalizio perché proprio in occasione delle feste compare, per antica tradizione, nel menù dei grandi pranzi. Ma anche un secondo piatto semplice e tradizionale come lo stinco di vitello glassato alla melagrana o l’arrosto di filetto di manzo sono pietanze ricche e gustose gradite a tutti e perfette per festeggiare il Natale

Se poi rimane spazio, frutta secca e candita, oltre gli immancabili dolci, con panettone e pandoro in testa e, se farciti, sono ancora più golosi! Il panettone farcito con crema all’arancia e fiocchi di neve è una ricetta semplice da realizzare che piacerà a grandi e piccini.

Se si preferisce il pesce invece, via libera a pulenti menu ricchi di crostacei, frutti di mare e pesci al forno, completati anche qui da frutta e dolci della tradizione.

Insomma, a ognuno il suo menu. L’importante è condividere tutte queste prelibatezze con chi si ama. Buon appetito!