Prandelli non riesce a brindare per la prima vittoria!

Fiorentina – Verona e per i toscani la partita del riscatto Dopo tante sconfitte la squadra di Prandelli cerca di ritrovare il sorriso con una vittoria La squadra da battere è il Verona di Juric che fino adesso sta confermando quando di buono fatto l’anno scorso. Juric poteva essere lui il mister del Napoli. La partita è nervosa ed equilibrata ed è figlia delle posizioni in classifica della Fiorentina e delle polemiche che si sono susseguite in questo fine settimana Polemiche tra Juric e la dirigenza Toscana in particolare con Padre’. È la sfida di Giancarlo Antignano che prima di essere la bandiera della Fiorentina ha giocato da giovane con la maglia scaligera. Si possono annotare due episodi. Il rigore, troppo generoso con il Verona per inesistente fallo di Barreca su Salcedo. L’arbitro fischia il rigore poi aspetta 5′ 30″ per essere richiamato dal VAR e sbagliare due volte Batte Veloso e segna. La Fiorentina pareggia su rigore. Fallo di Günter su Vlahovic. Batte lo stesso Vlahovic e segna. La partita diventa cattiva Bonaventura gomitata in faccia ad un giocatore scaligero Meritava come minimo l’ammonizione ed essendo la seconda sarebbe stato espulsione. Dopo 6′ finisce uno squallido primo tempo. Nel secondo tempo la partita non cambia registro Solo due , tre azioni da annotare. Al 56′ Magnani da pochi passi manca il goal su una punizione dalla sinistra. Zaccagni viene ipnotizzato da Dragowski ed il pallone va fuori. Vlahovic manca il goal del vantaggio della Fiorentina.

IL TABELLINO

FIORENTINA-VERONA 1-1

Marcatori: 8′ rig. Veloso (V), 19′ rig. Vlahovic (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti (59′ Lirola), Bonaventura (60′ Callejon), Amrabat, Castrovilli (86′ Cutrone), Barreca (59′ Biraghi); Ribery (84′ Borja Valero), Vlahovic. All. Prandelli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Günter (51′ Magnani); Faraoni, Tameze (70′ Ilic), Veloso, Lazovic (71′ Rüegg); Zaccagni (78′ Yeboah Ankrah), Dimarco; Salcedo (46′ Colley). All. Juric

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Bonaventura (F), Dimarco (V), Ceccherini (V), Igor (F)

Espulsi: nessuno