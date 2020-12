Praiano, pubblicato l’avviso per la concessione dei buoni spesa. Si informa che è stato pubblicato l’Avviso per la concessione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID–19 . La domanda per accedere a questo beneficio deve essere presentata compilando il modello allegato scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Praiano www.comune.praiano.sa.it. e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.praiano.sa.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta entro le ore 12,00 del 13 dicembre 2020.