Praiano, progetto “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento della Spiaggia Gavitella”

L’Amministrazione Comunale di Praiano con Delibera di G.C n. 131 del 3/12/2020 stabilisce che per quanto attiene le concessioni demaniali in località Gavitella, queste potranno essere soggette ad una “sospensione” nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dia esecuzione agli interventi di cui al “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONTRASTO AL FENOMENO DELL’EROSIONE MARINA,RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA GAVITELLA”- CUP: F99J15000090004 – CIG: Z611DC8E6B, approvato con determinazione n. 40 del 11/05/2018 – Reg. Gen. n. 107 del 11/05/2018 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e fatto salvo il limite temporale fissato al 31/12/2033, ad una rimodulazione in relazione alla nuova organizzazione degli spazi concessi e/o concedibili;

Inoltre stabilisce che per quanto attiene l’estensione delle concessioni dei tavolini in Marina di Praia, destinati alla vendita dei biglietti e delle escursioni, presenti in area demaniale, una volta completata l’attuazione degli interventi relativi al “Progetto di manutenzione straordinaria aree di rimessaggio barche da pesca. Fondi PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, che prevede la riqualificazione dell’area, queste potranno essere rimodulate anche attraverso la revoca e l’eventuale delocalizzazione nell’area destinata ad accogliere le biglietterie ed in generale le attività di promozione turistica, vendita e commercio di taxi boat, escursioni e diving. 5) Di stabilire che nell’attuazione dell’estensione temporale delle concessioni relative agli specchi acquei in Marina di Praia, questi potranno essere oggetto di rideterminazione, in attuazione di eventuali accordi di programma da stabilire con il Comune di Furore, da valutarsi anche in considerazione dell’incremento, stabilito per legge, del canone minino quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, che potrebbe ledere in particolare il diportismo locale ed i pescatori locali; 6) Di stabilire relativamente agli specchi acquei in concessione al Comune di Praiano, di avviare le procedure finalizzate all’ottenimento dell’estensione stabilita dalla Legge 145/2018 e di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della gestione degli spazi concessi ai sensi dell’art. 45 bis secondo quanto disposto dal Decreto Dirigenziale Regionale n.133/2010, considerando l’opportunità, da valutarsi su esplicita istanza dell’attuale affidatario, di conservare vigenti i rapporti giuridici in essere fino al completamento della nuova procedura di assegnazione, al fine di non generare un depauperamento del bene pubblico concesso.

Qui la delibera