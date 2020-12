Praiano, problemi per la corrente elettrica in Via Capriglione. Attenti agli elettrodomestici

Praiano, Costiera amalfitana (Salerno). Si stanno riscontrando problemi per la corrente elettrica in Via Capriglione. Attenti agli elettrodomestici che potrebbero rompersi. E’ risaputo, infatti, che i problemi di elettricità ad intermittenza provocano danni agli elettrodomestici e oggetti simili. Questa è solo una delle conseguenze che il maltempo ha portato sia in Costiera amalfitana che in Penisola sorrentina.