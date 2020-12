Praiano. Intervista a Roberto Pontecorvo “Bisogna puntare sulla propria indentità”

Praiano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Riprendiamo una bella intervista a una risorsa sul territorio , noi di Positanonews lo abbiamo già incontrato nelle battaglie per la mobilità e vivibilità in Costa d’ Amalfi fatta fianco a fianco. Qui nella bellissima Praiano

“Nato a Praiano e cresciuto in giro per l’Europa, Roberto Pontecorvo ho avuto la fortuna di conoscerlo a Giffoni. Quello che mi ha colpito di lui è quanto la forma e la sostanza siano bilanciate e allo stesso tempo forti nel suo modo di essere al mondo: Praiano Naturarte è un esempio di questa solidità. Attualmente Roberto lavora a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale campano presso SCABEC Spa, continuando le sue attività per l’associazione Agenda Praiano. Ad inizio Agosto lo abbiamo intervistato “a casa sua” per farci raccontare pezzi della sua storia e sue visioni di futuro…”