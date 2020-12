Praiano in lutto per la scomparsa di Maria Merolla, vedova Gagliano

Praiano e la costiera amalfitana piangono la perdita della sig.ra Maria Merolla. Il doloroso annuncio giunge dai figli Nicola, Giulio, Domenico e Luca, le nuore Rosita e Raffaella, i cari Giuseppe e Natalia, i nipoti Giacomo, Mara e Gianluca, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Il rito esequiale si terrà domani, martedì 22 dicembre alle ore 14:00, con partenza dall’ospedale San Leonardo di Salerno, in vista della Chiesa di San Gennaro in Praiano, per la celebrazione alle ore 15:00 nel totale rispetto delle norme anti contagio.

La redazione di Positanonews esprime il più sincero cordoglio nei confronti dei familiari della cara sig.ra Merolla.