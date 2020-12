Praiano, il Movimento 5 Stelle lamenta irregolarità nella convocazione del Consiglio Comunale

Il Movimento 5 Stelle di Praiano, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dichiara: «La convocazione del Consiglio Comunale previsto per domani 30.12. ci è stata notificata alle 15.00 del 24 di Dicembre, senza alcun documento in allegato che ci potesse dar modo di iniziare a lavorare su questo. L’odg prevede quattro punti, tra cui l’approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, avevamo chiesto alla Giunta e al Vicesindaco f.f. di realizzare finalmente la diretta streaming, ma anche di farci pervenire in automatico la documentazione relativa ai consigli comunali via PEC, senza ritardi né la necessità di inviare ogni volta solleciti.

Credete che ciò sia stato fatto? Purtroppo no. La documentazione ci è pervenuta via PEC alle ore 13.30 di ieri lunedì 28 dicembre, a meno di 48 ore dal consiglio comunale. Ciò non dà la possibilità materiale all’opposizione di analizzare i documenti in modo appropriato, così come dovrebbe essere, visto che trattasi di argomenti delicati e complessi che ricadono sulle spalle dei cittadini, né di valutare le scelte dell’Amministrazione, né di fornire adeguatamente il proprio contributo e proporre migliorie e/o modifiche migliorative a quanto proposto. Inoltre, nel caso specifico dei regolamenti comunali, è possibile proporre emendamenti fino a due giorni prima del consiglio comunale. Ma se la stessa bozza di regolamento ci è stata fornita due giorni prima, come è possibile proporre modifiche nello stesso giorno? Manca inoltre la documentazione relativa al primo punto all’odg, ovvero i verbali del precedente consiglio oggetto di approvazione.

La volontà dell’attuale Amministrazione di avere un consiglio comunale a senso unico, in cui i consiglieri non abbiano la possibilità di entrare nel merito delle decisioni prese dalla Giunta e dal Sindaco, non è stata smentita neppure dallo sbandierato “cambio di rotta” annunciato dalla Vicesindaco f.f., dato che nei fatti, nulla è cambiato negli ultimi mesi, nonostante i proclami. E sia la Vicesindaco f.f. sia l’Assessore Cuccurullo ben conoscono le nostre richieste di maggiore trasparenza e collaborazione per un esito proficuo dei consigli comunali a beneficio della collettività, che ribadiamo dall’inizio del nostro mandato. Il Consiglio Comunale è il massimo organo democratico di un Comune, sede di dibattito e confronto politico tra tutte le sue componenti, sia di maggioranza che di minoranza. Questo è l’ultimo episodio che aggiungiamo alla lunga lista di episodi di arroganza e prepotenza da parte della maggioranza ai danni della minoranza, in barba ad ogni rispetto anche verso una larga fetta di cittadini elettori e di tutti i cittadini praianesi che hanno diritto ad un consiglio comunale efficiente.

Non c’è bisogno di alcuna regola scritta da chissà quale autorità superiore che obblighi a coinvolgere le minoranze nella gestione politica di un paese. Volere è potere, e qui dobbiamo constatare che non si vuole».