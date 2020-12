Praiano, gli auguri del sindaco Caso: “Il nostro pranzo di Natale è solo rinviato, si chiamerà così anche ad agosto”

Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini, questo infausto 2020 non ci consente di scambiare gli auguri come tutti gli anni.

L’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo le nostre esistenze non ci consente di organizzare il consueto e atteso Pranzo di Natale. Un momento di condivisione, di grande partecipazione e, soprattutto, di allegria.

Quando nonne e nonni, madri e padri, figlie e figli non sono una somma di individui, ma sintesi di una intera comunità, di passato, presente e futuro.

Per me è difficile con una lettera esprimere i sentimenti che si celano dietro la parola “auguri”, ed è ancora più difficile far comprendere quello che ho in mente e, ancor più, nel cuore. Posso provarci dicendo che per me auguri vuole essere speranza.

Speranza di un miglioramento nella vostra vita, speranza che ci sia bene e serenità per voi e le persone care, speranza che presto possiamo riprendere una vita normale, che ci sia un ritorno alla quotidianità fatta di incontri, relazioni e vita sociale.

Ed è con questa speranza che il nostro Pranzo di Natale è solo rinviato. Non importa se dobbiamo aspettare la primavera o l’estate prossima. E si chiamerà Pranzo di Natale anche in agosto.

Con questo auspicio, interpretando il sentimento di tutta l’Amministrazione Comunale, rinnovo gli auguri.