Praiano, il vicesindaco ff. Anna Maria Caso ha firmato l’ordinanza n.59 del 31 dicembre 2020, con la quale sancisce nuove disposizioni in vigore dal prossimo 4 gennaio 2021, per regolamentare il transito in via Guglielmo Marconi.

Nell’immagine di seguito la nuova regolamentazione per circolare in Via Guglielmo Marconi dal 4 gennaio 2021:

CLICCA QUI per l’0rdinanza completa.