Praiano: convocato consiglio comunale straordinario mercoledì 30 dicembre

Praiano (Costiera amalfitana). Convocato il consiglio comunale in adunanza straordinaria. Seduta di priva convocazione prevista per mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 10:00 e seduta di seconda convocazione per il giorno successivo, 31 dicembre, sempre alle ore 10:00. I temi all’ordine del giorno sono l’approvazione del verbale della seduta precedente, la Tari 2020, la legge 160/2019 e la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2018.

Ecco l’avviso completo.