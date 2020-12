Praiano, chiusura in via precauzionale degli Uffici Comunali per effettuare la sanificazione

L’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, soprattutto dell’avvenuto verificarsi di ulteriori eventi di positività che ha interessato anche dipendenti del Comune ed il grave pericolo incipiente per la formazione di focolai da Covid-19 negli uffici comunali, impongono la sanificazione degli ambienti della sede municipale.

Per tale motivo viene disposta la chiusura degli Uffici Comunali dal 31 dicembre 2020 fino all’8 gennaio 2021 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza), con l’inibizione immediata al pubblico dell’accesso ai medesi uffici ad eccezione di: Polizia Municipale, Ufficio Protocollo e Stato Civile per motivi indifferibili ed urgenti, previo appuntamento telefonico ai numeri 089 8131917, 089 8131918 e 089 8131924.